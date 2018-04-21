Собянин посадил дерево на общегородском субботнике в Орехове-Борисове

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу принял участие в общегородском субботнике в жилом дворе района Орехово-Борисово Южное и вместе с его жителями посадил дерево черемухи.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в рамках субботников 14, 21 апреля и месячника благоустройства в столице в порядок приведут более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тыс. озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме того, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы.

"По всей Москве проходят субботники. Москва хорошеет после зимы: мы чистим дворы, улицы, площади, высаживаем деревья в парках, скверах. Так что с каждым днем Москва становится все краше, в том числе и благодаря москвичам, которые сегодня пришли на субботник. Спасибо вам огромное, вы делаете большое дело", — сказал Собянин.

Взяв лопату, градоначальник высадил в жилом дворе дерево черемухи, а затем пообщался с его жителями. Они в свою очередь поблагодарили мэра за участие в общегородском мероприятии.