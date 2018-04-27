Обзор московских событий в СМИ за 27 апреля

«Коммерсантъ». Быстрые платежи поступят в ЦБ Новая денежная система для физлиц обретает очертания. ссылка

«Известия» . Детские учреждения защитят от коммерческого использования Госдума намерена дополнить закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». ссылка

«Известия». Каждому россиянину дадут единый номер В 2019 г. данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному индентификатору. ссылка

Газета.Ru . Дым над «взлеткой»: в аэропорты вернут курилки Почему в российские аэропорты могут вернуться курилки. ссылка

Газета.Ru. Танки и бесплатные парковки: как перекроют Москву Где ограничат движение в Москве в апреле и мае. ссылка

Российская газета ». Восемь минут до беды Московская «скорая помощь» выезжает на ДТП быстрее лондонской. ссылка

«Российская газета». Склиф с утра до утра Профессор Сергей Петриков : У нас в НИИ создана уникальная система организации помощи больным. ссылка

«Российская газета». Проверяют даже воздух Качество домов по программе реновации под контролем. ссылка

«Российская газета». Проект «Московское долголетие» привлек уже около 100 тыс. москвичей Сегодня в Москве на ВДНХ стартовал городской фестиваль-выставка «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей». ссылка

«Российская газета». С. Собянин открыл шестой сезон велопроката в столице В Москве уже в шестой раз заработал велопрокат. ссылка

Московский комсомолец ». Как украсят Москву к 9 мая: письма-треугольники, прожекторы, кубы Мы выяснили подробности праздничного оформления города. ссылка

«Московский комсомолец». Пожарную безопасность новых домов проверит Мосгосстройнадзор Благодаря программе реновации у ведомства появилось новое оборудование. ссылка

«Московский комсомолец». Превратится ли Москва в один сплошной стрит-арт Игорь Вознесенский : Внешний вид столицы — это показатель уровня культуры граждан. ссылка

Независимая газета ». Объемы жилой застройки в Московской области стали меньше на 10% В регионе перестали хаотически возводить дома и занялись развитием инфраструктуры. ссылка

«Труд». Ну и «Ню»! Программа Московского кинофестиваля порадовала разнообразием: от интимного дневника до эпической фрески. ссылка

Комсомольская правда ». Окупятся ли затраты на чемпионат мира по футболу Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. И что мы с этого получим? ссылка

«Комсомольская правда». Поехали: открылся шестой велосезон в Москве В столице можно будет взять напрокат 4 тыс. 120 велосипедов. ссылка

«Комсомольская правда». Пять наивных вопросов о реновации: Получаем компенсацию за меньшую жилплощадь В мэрии объяснили, как переселенцы из хрущевок получат и новую квартиру, и деньги. ссылка

«Комсомольская правда». Руководитель департамента торговли и услуг Москвы: О ценах на ярмарках выходного дня, уличных фестивалях и дефиците киосков печати Мы поговорили с Алексеем Немерюком о том, станет ли больше ларьков на улицах и почему товары на субботних базарчиках иногда дороже магазинных. ссылка

Московская правда ». В столице впервые проходит фестиваль-выставка «Московское долголетие» Фестиваль-выставка «Московское долголетие» проходит на ВДНХ в павильоне №69. С 26 по 28 апреля здесь запланировано порядка 900 мероприятий. ссылка

«Московская правда». Парк Победы открывает летний сезон Тренировки и автограф-сессия с Константином Цзю , концерт и демонстрация экстремальных трюков ждут гостей Парка Победы 1 мая. ссылка

«Московская правда». Шесть удобных пересадок откроют на розовой ветке На станциях «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино», «Юго-Восточная» и «Нижегородская улица» розовой ветки столичного метрополитена создадут шесть ТПУ. ссылка

«Московская правда». В столице открылся сезон проката велосипедов Московский велопрокат — одна из крупнейших систем проката велосипедов в мире. В 2018 г. он снова расширился на 50 станций (500 велосипедов) и на сегодняшний день включает в себя 430 станций на 4120 велосипедов ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин рассказал о системе распознавания лиц в метро Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа распознавания лиц для метрополитена обошлась в 3 млн руб. ссылка

«Вечерняя Москва». Жители «хрущевки» справили новоселье по соседству Переселения по программе реновации начались в Западном округе столицы. ссылка

«Вечерняя Москва». Диспетчер ответит через пять секунд За 2017 г. медики приняли более 4 млн вызовов. ссылка

«Вечерняя Москва». Застройщики исправят ошибки За первый квартал текущего года было выдано 560 разрешений на строительство. ссылка

«Вечерняя Москва». Сезон велопроката открыт. Горожан ждут приятные тарифы В столице открылась система городского велопроката. ссылка

«RT». Мэр Москвы рассказал об обнаружении разыскиваемых с помощью системы распознавания лиц Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система распознавания лиц за последние два месяца позволила найти в московском метро по меньшей мере девять человек, которые находились в розыске. ссылка