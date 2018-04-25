Обзор московских событий в СМИ за 25 апреля

«Коммерсантъ». У бывшего директора библиотеки нашлось последнее слово Мосгорсуд оставил в силе приговор Наталье Шариной . ссылка

«Коммерсантъ». За домашний арест просили евро, а получили «куклу» В Москве возбуждено уголовное дело о попытке хищения 150 млн руб. у известного мурманского предпринимателя Юрия Тузова . ссылка

«Известия» . Рубли по осени считают К сентябрю нас может ждать стабилизация курса национальной валюты, рост зарплат и снижение доли среднего класса. ссылка

«Известия». Число безналичных операций по картам «Мир» выросло в 50 раз Россияне стали активнее оплачивать покупки с помощью национальной карты. ссылка

«Российская газета». Националиста судят за хищения из банка В Москве начался судебный процесс по делу известного националиста. ссылка

«Российская газета». На майские праздники в Москве пройдет более 300 массовых мероприятий Москвичам можно не рваться на праздники на природу: в городе ожидается интересная, насыщенная программа. ссылка

«Российская газета». Праздник со звуком Школьники выбрали музыкантов для главного выпускного Москвы. ссылка

«Российская газета». Сверим часы Столичным фонтанам устроили банный день. ссылка

«Российская газета». И зарядит на ходу Новый московский трамвай всех подвезет. ссылка

«Российская газета». С. Собянин и президент РАН подписали договор о сотрудничестве Премии молодым ученым Москвы в этом году увеличат до 1,5 млн руб. ссылка

Московский комсомолец ». Обрезка деревьев в Москве: эксперты объяснили правила Как заставить коммунальщиков заняться опасными ветками во дворах. ссылка

«Московский комсомолец». Московский победитель олимпиады по химии погиб после проверки ФСБ Школьник проводил опыты дома, в связи с чем привлек к себе внимание силовиков. ссылка

Аргументы и Факты ». Выучить язык, начать рисовать и танцевать. С чем войдем в золотой возраст? В проект «Московское долголетие» записалось уже 70 тыс. человек, и, судя по всему, участников будет еще больше. ссылка

«Аргументы и Факты». Уникальные показатели: почему в Москве стали дольше жить? Московские поликлиники изменились: здания отремонтированы, новейшее оборудование, очередей нет. ссылка

«Аргументы и Факты». Прозрачная Москва. Зачем продлевать время работы избирательных участков? На выборах президента РФ в Москве не было зафиксировано ни одного нарушения. ссылка

«Аргументы и Факты». «Огнеборцы Москвы». Где появился новый памятник пожарным? На прошлой неделе в Москве открыли новый памятник пожарным. ссылка

Независимая газета ». Московская школа впечатлила депутатов прогрессом За модернизацией столичной системы образования внимательно следят не только городские парламентарии, но и представители регионов. ссылка

Комсомольская правда ». Сезон клещей 2018 г. в Москве: самые опасные районы столицы и области, куда сдать клеща на проверку Перед майскими праздниками Роспотребнадзор предупреждает: Будьте бдительны! Сезон клещей 2018 г. открыт. ссылка

Московская правда ». На ТПУ «Авиамоторная» откроют продуктовый рынок Сельскохозяйственный рынок площадь около 3 тыс. кв. м появится в границах транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Авиамоторная» на юго-востоке Москвы. ссылка

«Московская правда». В Москве выявлен вирус клещевого энцефалита Инфицированные вирусом клещевого энцефалита клещи и млекопитающие обитают на территории Крылатского лесопарка. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил, что график работы метро и Московских центральных диаметров будет синхронизирован По словам мэра Москвы Сергея Собянина, для пассажиров Московских центральных диаметров будут организованы единая билетная система, сервисы и навигация. ссылка

«Вечерняя Москва». Стартовало строительство новой станции Большой кольцевой линии Первый этап строительства станции метро «Давыдково» Большой кольцевой линии уже запущен. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин подписал постановление о продлении программы летнего отдыха «Московская смена» на один час в день Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы . ссылка

«Вечерняя Москва». М. Ликсутов рассказал жителям Хамовников о транспортной доступности в дни чемпионата мира по футболу 2018 г. Во время мундиаля часть улиц района будет перекрыта для автотранспорта ради обеспечения безопасности болельщиков. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин напомнил москвичам о проекте «Бессмертный полк», который проходит в офисах госуслуг Мэр Москвы Сергей Собянин также добавил, что ко Дню Победы специалисты центров госуслуг бесплатно распечатают фото фронтовиков в формате А4. ссылка

«RT». При столкновении грузовика и двух автомобилей в Москве погиб один человек В результате столкновения грузовика и двух автомобилей на Рязанском проспекте в Москве один человек погиб и один пострадал. ссылка