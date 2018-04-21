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В московских парках проходят субботники с концертами и мастер-классами
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В московских парках проходят субботники с концертами и мастер-классами 

Авторадио 3 часа назад
В районных и центральных парках Москвы сегодня проходят субботники. Для участников масштабного городского мероприятия подготовлены мастер-классы, концерты, благотворительные забеги и пикники, сообщили в пятницу в пресс-службе «Мосгорпарка». Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в рамках месячника благоустройства в порядок приведут более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, а также зоны отдыха у водоемов. Кроме того, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы. В первом весеннем общегородском субботнике в Москве 14 апреля приняли участие около полутора миллионов москвичей.
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