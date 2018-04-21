Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье в рамках проекта «Пульс города»

Жители Москвы 21 апреля 2018 г. смогут бесплатно проверить свое здоровье в специально установленных диагностических пунктах в столичных парках.

Врачи с 12:00 до 20:00 будут проводить первичный осмотр, давать рекомендации и в случае необходимости направлять на дальнейшие обследования.

Акция проходит в парке «Зарядье», на Тверской площади, в парке искусств «Музеон», в саду им. Н. Баумана, в саду «Эрмитаж» , на ВДНХ, а также в парке «Сокольники».

Вместе с врачами общей практики и врачами-дерматологами на четырех площадках будут присутствовать известные столичные медики. В парке «Сокольники» даст консультацию главный врач ГКБ им. В. Виноградова, врач — акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Ольга Шарапова . На вопросы пациентов на ВДНХ ответит главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников . В саду им. Н. Баумана можно будет пообщаться с главным врачом ГКБ №67 им. Л. Ворохобова, доктором медицинских наук, профессором Андреем Шкодой. В саду «Эрмитаж» будет работать главный врач ГКБ №52, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко

По традиции во время акции в студии телеканала «Москва 24» соберется профессиональный медицинский совет. В режиме реального времени он будет рассматривать каждый случай, который вызовет опасение медиков и поможет врачам диагностических пунктов в спорных ситуациях.

«Пульс города» стартовал в сентябре 2017 г., мобильные пункты были развернуты в парках столицы. Второй этап уникального проекта, в октябре, телеканал «Москва 24» провел в вестибюлях семи станций Московского центрального кольца. В декабре 2017 г. акция прошла на городских катках, а в феврале 2018 г. — в парках столицы. За время существования «Пульса города» медики проконсультировали почти 3 тыс. человек.