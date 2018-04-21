Бесплатная акция по проверке здоровья в рамках пятого этапа проекта «Пульс города» стартовала в Москве

Стартовал пятый этап проекта «Пульс города», в рамках которого 21 апреля жители столицы могут бесплатно проверить свое здоровье и получить медицинские консультации в специально установленных диагностических пунктах, передает корреспондент Агентства городких новостей «Москва».

Акция проходит на семи площадках: в парке «Зарядье», на Тверской площади, в парке искусств «Музеон», в саду им. Н. Баумана, в саду «Эрмитаж», на ВДНХ, а также в парке «Сокольники». Врачи с 12:00 до 20:00 будут проводить первичный осмотр, давать рекомендации и в случае необходимости направлять на дальнейшие обследования.

На четырех мобильных пунктах наряду с врачами общей практики и врачами-дерматологами будут дежурить также известные столичные медики.

Так, в парке «Сокольники» даст консультацию главный врач ГКБ им. В. Виноградова, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Ольга Шарапова. На вопросы пациентов на ВДНХ ответит главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников. В саду им. Н. Баумана можно будет пообщаться с главным врачом ГКБ №67 им. Л. Ворохобова, доктором медицинских наук, профессором Андреем Шкодой. В саду «Эрмитаж» будет работать главный врач ГКБ №52, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.

В рамках акции в студии телеканала «Москва 24» работает профессиональный медицинский совет. В режиме реального времени он рассматривает каждый случай, который вызывает опасения медиков, и помогает врачам диагностических пунктов в спорных ситуациях.

«Пульс города» стартовал в сентябре 2017 г., мобильные пункты были развернуты в парках столицы. Второй этап уникального проекта, в октябре, телеканал «Москва 24» провел в вестибюлях семи станций Московского центрального кольца. В декабре 2017 г. акция прошла на городских катках, а в феврале 2018 г. — в парках столицы. За время существования «Пульса города» медики проконсультировали почти 3 тыс. человек.