Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

В воскресенье, 21 апреля, в столице ожидается дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщается на портале столичного управления МЧС.

Днем в субботу температура воздуха в столице составит 17 градусов тепла. После обеда в некоторых районах города пройдет дождь, возможна гроза.

Ветер в столице усилится во второй половине дня. Его порывы могут достигать 20–25 метров в секунду.

Вечером температура воздуха в городе резко понизится, а в ночь на воскресенье возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Стихия может поломать ветки деревьев и повалить рекламные щиты, поэтому пешеходов просят быть осторожными. Ветреная погода сохранится и в воскресенье. При этом скорость порывов будет меньше — около 18 метров в секунду.