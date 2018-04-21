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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 

Москва24 21 минуту назад
Фото: Москва24
В воскресенье, 21 апреля, в столице ожидается дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщается на портале столичного управления МЧС.
Днем в субботу температура воздуха в столице составит 17 градусов тепла. После обеда в некоторых районах города пройдет дождь, возможна гроза.
Ветер в столице усилится во второй половине дня. Его порывы могут достигать 20–25 метров в секунду.
Вечером температура воздуха в городе резко понизится, а в ночь на воскресенье возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.
Стихия может поломать ветки деревьев и повалить рекламные щиты, поэтому пешеходов просят быть осторожными. Ветреная погода сохранится и в воскресенье. При этом скорость порывов будет меньше — около 18 метров в секунду.
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