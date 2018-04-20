Минтранс передумал полностью запрещать провоз детей в метрополитене

Согласно новой редакции проекта федеральных правил пользования подземным транспортом, останется только ограничение на перевозку детей в колясках «на эскалаторах и при входе и выходе из вагонов».

Санкт-Петербурга Сообщается, что действующие правила в подземках Москвы

никак не ограничивают использование детских колясок. В обоих городах пока нельзя только спускаться и передвигаться в метро босиком или в зловонной и пачкающей окружающих одежде.

Кроме того, новая редакция регламента оставляет старые федеральные правила в силе: «обязанность уступать места в вагонах поездов инвалидам, лицам пожилого возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам».

Из других запретов остались ограничения на кино-, фото-, видеосъемку в метро на профессиональном или стационарном оборудовании без письменного разрешения перевозчика, а также запрет на использование различных моделей беспилотников и дронов. Кроме того, предлагается запретить пассажирам размещать их ручную кладь на сиденьях вагонов и на скамейках станций.

Администрация московской подземки готовит запуск дополнительных почти 600 вагонов нового поколения на пяти линиях столичного метрополитена. Сообщается, что руководство метрополитена намерено закупить еще более тысячи вагонов к концу 2020 года.