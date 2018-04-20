Ещё
Минтранс передумал полностью запрещать провоз детей в метрополитене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтранс передумал полностью запрещать провоз детей в метрополитене 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Согласно новой редакции проекта федеральных правил пользования подземным транспортом, останется только ограничение на перевозку детей в колясках «на эскалаторах и при входе и выходе из вагонов».
Сообщается, что действующие правила в подземках Москвы и  Санкт-Петербурга
никак не ограничивают использование детских колясок. В обоих городах пока нельзя только спускаться и передвигаться в метро босиком или в зловонной и пачкающей окружающих одежде.
Кроме того, новая редакция регламента оставляет старые федеральные правила в силе: «обязанность уступать места в вагонах поездов инвалидам, лицам пожилого возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам».
Из других запретов остались ограничения на кино-, фото-, видеосъемку в метро на профессиональном или стационарном оборудовании без письменного разрешения перевозчика, а также запрет на использование различных моделей беспилотников и дронов. Кроме того, предлагается запретить пассажирам размещать их ручную кладь на сиденьях вагонов и на скамейках станций.
Администрация московской подземки готовит запуск дополнительных почти 600 вагонов нового поколения на пяти линиях столичного метрополитена. Сообщается, что руководство метрополитена намерено закупить еще более тысячи вагонов к концу 2020 года.
360tv.ru: последние новости
Горячую воду в Москве отключат по новому графику из‐за ЧМ‐2018 «Погода действительно будет очень плохой»: метеоролог рассказал об осадках в Москве на выходных Олег Табаков посмертно награжден за вклад в мировой кинематограф
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина201
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»112
США уничтожили суперброневики наемников из РФ277
Известный музыкант умер в 28 лет97
В Сирии застрелили журналиста «Грозного»14
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение