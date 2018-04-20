На выходные закроют вестибюль «Белорусской — Кольцевой»

На два дня закрывается восточный выход станции метро "Белорусская-Кольцевая". Это необходимо для ремонта подуличного перехода.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе метрополитена, на работу станции закрытие вестибюля никак не повлияет. Попасть на "Белорусскую-Кольцевую" можно будет через западный выход (выход к вокзалу). Выходные дни для закрытия выбраны специально, чтобы доставить как можно меньше неудобств пассажирам, количество которых по субботам и воскресеньям значительно уменьшается.

Напомним, кроме того, с сегодняшнего вечера до 18:00 завтра в Москве перекрыт Чистопрудный бульвар — там пройдёт ежегодный Парад Трамваев. Также сегодня вечером возможны ограничения на Киевском и Минском шоссе, а также западном участке МКАД и Рублевском шоссе — через них перебазируется военная техника для участия в репетициях и Военном Параде в честь 9 мая.

А завтра вечером на Белорусском направлении пригородных поездов будут идти масштабные строительные работы, из-за чего в расписании много отмен и изменений — поезда будут идти по одному пути в режиме реверса.