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Восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии метро будет закрыт 21-22 апреля
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Восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии метро будет закрыт 21-22 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена будет закрыт в выходные, 21 и 22 апреля 2018 г. из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба столичной подземки.
«В ближайшие выходные, 21 и 22 апреля восточный вестибюль станции «Белорусская» будет закрыт для ремонта подуличного перехода. Он возобновит работу в понедельник, 23 апреля, в 5:30. Для проведения ремонтных работ специально были выбраны выходные, поскольку пассажиропоток на станции значительно ниже, чем в будни. Сама станция при этом продолжит работать. Попасть на нее можно будет через западный вестибюль или одноименную станцию Замоскворецкой линии».
В пресс-службе добавили, что для улучшения качества обслуживания пассажиров в районе временных ограничений будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
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