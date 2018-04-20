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Строительство ледового дворца завершилось на северо-востоке столицы
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Строительство ледового дворца завершилось на северо-востоке столицы 

Москва24 37 минут назад
Фото: Москва24
Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.
"Построили ледовый дворец в Бутырском районе рядом со станцией метро «Тимирязевская». Лед уже залит, оборудованы раздевалки, кабинет врача и комната заточки коньков", — написал мэр.
Ранее Собянин сообщил, что в 2019 году в ледовый дворец с тренировочной площадкой и хоккейной школой откроется в Солнцеве. Спортсмены разных возрастов смогут оттачивать там свое мастерство и заниматься по индивидуальным программам.
Ледовый дворец начнут строить уже в 2018 году. Он будет расположен на пересечении улиц Авиаторов и Юлиана Семенова.
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