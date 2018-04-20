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В Бутырском районе построили ледовый дворец
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В Бутырском районе Москвы построили ледовый дворец 

РИАМО 1 час назад
Фото: riamo.ru
Строители завершили возводить ледовый дворец в Бутырском районе рядом со станцией метро «Тимирязевская», объект сдадут в эксплуатацию в ближайшее время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Построили ледовый дворец в Бутырском районе рядом со станцией метро «Тимирязевская». Лед уже залит, оборудованы раздевалки, кабинет врача и комната заточки коньков. В ближайшее время дворец сдадут в эксплуатацию», — написал Собянин в Twitter-аккаунте.
Ранее Собянин сообщал, что около 130 социальных объектов, среди которых школы, детсады, поликлиники, спортивные и культурные объекты, сдадут в эксплуатацию в Москве в 2018 году.
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