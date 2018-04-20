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Полностью стеклянным будет новое здание Эрмитажа в Москве
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Полностью стеклянным будет новое здание Эрмитажа в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Здание Эрмитажа в Москве будет построено полностью из стекла, а также из пропускающего свет камня, что позволит обеспечивать ночную подсветку музея, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на страничке «ВКонтакте».
«Теперь мы точно знаем, где будет московский #Эрмитаж. Здание выполнят из стекла и пропускающего свет камня, чтобы сделать ночную подсветку», — написал он.
Построить московский филиал Эрмитажа решили на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ. Новый музей расположат на участке площадью 0,64 гектара в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко.
Площадь нового музейного центра составит более 15 тысяч «квадратов». Здание построят в духе конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте помещениями и двойным остеклением, не пропускающим ультрафиолет.
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