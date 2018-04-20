Ещё
Участок ТПК метро построят между станциями «Хорошевская» и «Можайская»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участок ТПК метро построят между станциями «Хорошевская» и «Можайская» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Участок Третьего пересадочного контура столичного метро от станции «Хорошевская» до «Можайской» построят на северо-западе столицы, передает Агентство «Москва».
Решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы. Земельный участок площадью около 0,6 гектара ГУП «Московской метрополитен» предоставили сроком на шесть лет. Объект будут возводить в рамках реализации госпрограммы Москвы по развитию транспортной системы до 2020 года и Адресной инвестиционной программы на 2016–2019 годы.
Западный участок ТПК от станции «Хорошевская» до станции «Можайская» включен в перечень объектов перспективного строительства Московского метрополитена на период до 2020 года.
Третий пересадочный контур предполагает строительство ветки протяженностью 67 километров, на которой разместится 31 станция. У ТПК будет 21 пересадка на другие станции подземки и МЦК.
Москва24: последние новости
Сроки отключения горячей воды в столице могут сократить На ярмарках выходного дня в столице можно купить товары из 50 регионов Гостиницу на 150 номеров построят в Таганском районе Москвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина90
Известный музыкант умер в 28 лет49
США уничтожили суперброневики наемников из РФ222
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня36
США предложили лишить российского золота525
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение