Участок ТПК метро построят между станциями «Хорошевская» и «Можайская»

Участок Третьего пересадочного контура столичного метро от станции «Хорошевская» до «Можайской» построят на северо-западе столицы, передает Агентство «Москва»

Решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы . Земельный участок площадью около 0,6 гектара ГУП «Московской метрополитен» предоставили сроком на шесть лет. Объект будут возводить в рамках реализации госпрограммы Москвы по развитию транспортной системы до 2020 года и Адресной инвестиционной программы на 2016–2019 годы.

Западный участок ТПК от станции «Хорошевская» до станции «Можайская» включен в перечень объектов перспективного строительства Московского метрополитена на период до 2020 года.

Третий пересадочный контур предполагает строительство ветки протяженностью 67 километров, на которой разместится 31 станция. У ТПК будет 21 пересадка на другие станции подземки и МЦК.