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Автобусный маршрут №135 «Улица Академика Павлова»-«Метро «Пионерская» изменится с 21 апреля
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Автобусный маршрут №135 «Улица Академика Павлова»-«Метро «Пионерская» изменится с 21 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Автобусный маршрут №135 «Улица Академика Павлова»-«Метро «Пионерская» будет изменен с 21 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Из-за проведения строительных работ с 21 апреля 2018 г. изменяется маршрут автобуса №135 «Улица Академика Павлова»-«Метро «Пионерская», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при движении к станции метро «Пионерская» после остановки «Метро „Кунцевская“ автобусы будут следовать по Рублевскому шоссе с разворотом через путепровод на ул. Маршала Неделина в районе ул. Красных Зорь, далее по ул. Кастанаевская своим маршрутом. Остановка „Станция Кунцево“ переносится с ул. Житомирская на Рублевское шоссе, на действующую остановку автобусов №11, 16, 45, 58, 610, 612, 688, 733, 856. Автобусы будут останавливаться здесь после разворота на путепроводе. На маршруте также вводится дополнительная остановка „Метро „Кунцевская“ по ул. Кастанаевская, на действующей остановке автобусов №11, 610, 612.
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