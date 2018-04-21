Костюмированные шествия, лазертаг и квесты пройдут в парках Подмосковья на Первомай

Более 60 мероприятий в честь Праздника Весны и Труда проведут в парках Московской области 1 мая, среди них мастер-классы, квесты, костюмированные шествия и лазертаг, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«В 40 парках культуры и отдыха Московской области пройдет более 60 мероприятий, посвященных 1 Мая — Празднику Весны и Труда. Парки приглашают принять участие в костюмированных шествиях, мастер-классах, квестах, интерактивных играх, флешмобах. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 50 тысяч человек», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

В парке «Березовая роща» Дмитровского района в первый майский день состоится открытие творческого сезона. В этот день запланированы концерт, анимационно-развлекательные мероприятия, катание на лошадях, лазертаг — высокотехнологичная игра, проходящая в реальном времени и пространстве, и многое другое.

Парк «Пехорка» городского округа Балашиха пригласит посетителей на культурно-развлекательную программу «Мир! Труд! Май!». В парке культуры и отдыха «Москворецкий» Воскресенского района проведут театрализованные программы «Фиксики» и «Тролли», квест для детей «Парк приключений», концерт с участием местных творческих коллективов, «Бумажное шоу», мастер-классы, покажут фильм «Весна на Заречной улице».

Выступлениями артистов и интерактивными играми порадует отдыхающих городской парк Каширы . Немало сюрпризов подготовил парк культуры и отдыха «Елочки» городского округа Домодедово , отмечающий 1 мая день рождения.

В Талдомском районе парк «Солнечный берег» городского поселения Запрудня пригласит желающих принять участие во флешмобе «Парад цветущей аллеи», в работе мастер-классов, запуске воздушных шаров и воздушных змеев, интерактивной игровой программе с детьми. А парк отдыха «Вербилки» — в костюмированном праздничном мероприятии «Открытие летнего сезона».

Массовые гуляния пройдут в парке культуры и отдыха городского округа Жуковский , парке культуры Дворца культуры имени Конина городского округа Егорьевск , парке имени Толстого и парке «Дубки» городского округа Химки

Парк культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске проведет для маленьких посетителей конкурс рисунков на асфальте «Май шагает по планете», а в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Лазутиной — квест, целью которого станет знакомство подрастающего поколения с историей пионерской организации.