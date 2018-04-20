Участок ТПК метро между станциями «Хорошевская» и «Можайская» построят на северо-западе столицы

На северо-западе столицы на земельном участке площадью 0,581 га построят участок Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена от станции «Хорошевская» до станции «Можайская». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества по итогам заседания Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ГУП «Московский метрополитен» земельного участка площадью 0,581 га для строительства западного участка Третьего пересадочного контура метрополитена сроком на шесть лет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что департамент в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит ГУП «Московский метрополитен» осуществить строительство западного участка ТПК метро. «Строительство объекта будет проходить в рамках реализации государственной программы Москвы „Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 г. “ и „Адресной инвестиционной программы Москвы на 2016-2019 гг. “, — пояснили в ведомстве.

Западный участок Третьего пересадочного контура метрополитена от станции „Хорошевская“ до станции „Можайская“ включен в перечень объектов перспективного строительства Московского метрополитена на период до 2020 г.