Реконструкция инженерных сетей внесет корректировки в движение транспорта на одной из улиц САО

На нескольких участках Красноармейской улицы в САО изменится схема дорожного движения. Как сообщили в информационном центре Транспортного комплекса столицы, это связано с реконструкцией инженерных сетей.

«Ограничение движения по одной полосе до 12 мая введено на Старом Зыковском проезде от дома 6 на улице Академика Ильюшина до дома 31 на Планетной. Также 30 мая недоступен проезд по одной из полос от дома 35 на улице Коккинаки до дома 5 на Планетной улице и в районе дома 9/13 на улице Константина Симонова», − говорится в сообщении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 31 мая по 30 июня частично ограничат движение по одной из полос возле дома 5 на Красноармейской улице. Изменения будут действовать круглосуточно, как и рядом с домом 1 на той же улице. На данном участке движение ограничат с 31 мая по 31 июля на одной из полос.

Кроме того, с 31 мая по 20 июля автомобилисты не смогут проехать по одной полосе улицы Пилота Нестерова от дома 6, корп. 1, до дома 6, корп. 2, на Красноармейской улице, а с 9 по 31 июля — по улице Степана Супруна возле дома 11, корп. 10, на Красноармейской улице.

Ограничение движения будет действовать круглосуточно. Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута следования. (то)