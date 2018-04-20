Ещё
Реконструкция инженерных сетей внесет корректировки в движение транспорта на одной из улиц САО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реконструкция инженерных сетей внесет корректировки в движение транспорта на одной из улиц САО 

Управа района Молжаниновский города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На нескольких участках Красноармейской улицы в САО изменится схема дорожного движения. Как сообщили в информационном центре Транспортного комплекса столицы, это связано с реконструкцией инженерных сетей.
«Ограничение движения по одной полосе до 12 мая введено на Старом Зыковском проезде от дома 6 на улице Академика Ильюшина до дома 31 на Планетной. Также 30 мая недоступен проезд по одной из полос от дома 35 на улице Коккинаки до дома 5 на Планетной улице и в районе дома 9/13 на улице Константина Симонова», − говорится в сообщении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
С 31 мая по 30 июня частично ограничат движение по одной из полос возле дома 5 на Красноармейской улице. Изменения будут действовать круглосуточно, как и рядом с домом 1 на той же улице. На данном участке движение ограничат с 31 мая по 31 июля на одной из полос.
Кроме того, с 31 мая по 20 июля автомобилисты не смогут проехать по одной полосе улицы Пилота Нестерова от дома 6, корп. 1, до дома 6, корп. 2, на Красноармейской улице, а с 9 по 31 июля — по улице Степана Супруна возле дома 11, корп. 10, на Красноармейской улице.
Ограничение движения будет действовать круглосуточно. Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута следования. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
В пасхальные праздники бесплатные автобусы к Химкинскому кладбищу пользовались большим спросом Москва вошла в ТОП-3 регионов с лучшим инвестиционным климатом В «Школе Перспектива» для родителей будущих первоклашек проведут собрание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота211
Шойгу выступил с заявлением по Сирии166
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора129
Боевики сдались после ударов ВКС РФ35
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей639
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение