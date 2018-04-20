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В Москве в Продольном проезде перекроют движение для автомобилистов
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В Москве в Продольном проезде перекроют движение для автомобилистов 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Движение для автомобилистов перекроют в эти выходные в Продольном проезде в Москве для прокладки инженерных коммуникаций, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.
"В выходные дни… будет перекрыто автомобильное движение в Продольном проезде. Здесь пройдут работы по прокладке инженерных коммуникаций под проезжей частью. Объехать этот участок можно по проспекту Мира, улице Сергея Эйзенштейна и другим прилегающим улицам" — сказал Бирюков журналистам.
Автомобили не смогут проехать по Продольному проезду с 01.30 21 апреля до 05.30 23 апреля. Под проезжей частью проложат трубы ливневой канализации и кабельные линии электроснабжения и светофорных объектов.
Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, благоустройство территории рядом с аркой главного входа на ВДНХ включает Продольный, 1-й и 2-й Поперечный, а также Останкинский проезды.
"Площадь перед главным парадным входом ВДНХ станет комфортной пешеходной зоной. Тротуары замостят гранитной плиткой серого цвета. Дополнительные контрастные участки создадут с помощью гранита темных оттенков", — говорится в сообщении.
Кроме того, здесь установят скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, газоны и аллеи. Также площадь перед ВДНХ украсят более 300 деревьев, а для автомобилистов оборудуют парковку более чем на 1,8 тысячи машиномест.
Работы затронут Останкинский проезд и часть Продольного проезда. Здесь изменят размеры проезжей части и обустроят новые переходы и островки безопасности.
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