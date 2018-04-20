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Ограничения движения в выходные. Что перекроют и как объехать
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Ограничения движения в выходные. Что перекроют и как объехать 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
На этой неделе начались последние приготовления к параду в честь Дня Победы на Красной площади. Также в субботу в центре города пройдет традиционный парад трамваев. Об этих и других дорожных ограничениях читайте в материале портала Москва 24.
Подготовка к параду в честь Дня Победы 21 апреля с 03:00 до 07:00 будут закрыты проезд к станции метро «Красная Пресня», 3-я Магистральная улица, Звенигородское шоссе в сторону Мневников, сама улица Мневники в сторону улицы Народного Ополчения, а также улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники.
Парад трамваев С 20 по 21 апреля перекроют движение на Чистопрудном бульваре, где пройдет парад трамваев. Проехать по бульвару нельзя будет с 23:00 пятницы, 20 апреля, до 18:00 субботы, 21 апреля. Ограничения будут действовать по обеим сторонам дороги.
Религиозные мероприятия В связи с проведением религиозных мероприятий 22 апреля закроют несколько улиц в центре Москвы. С 03:00 до 22:00 полностью перекроют участок Петровки от Петровского бульвара до Петровского переулка. Для объезда Крапивенский переулок пустят в сторону Петровки, а участок улицы от Крапивенского до Петровского переулка сделают с двусторонним движением.
На сутки движение перекроют на участке Елисеевского переулка от Брюсова переулка до дома 4/16. Объехать закрытый участок можно по Воскресенскому переулку и Большой Никитской или через Брюсов переулок и Тверскую. Кроме того, движение перекроют с 07:00 до 15:00 на участке проезда от 1-й улицы Бухвостова до улицы Краснобогатырская. Объехать перекрытие можно через 3-ю улицу Бухвостов, а затем свернуть на Краснобогатырскую.
Реконструкция Политехнического музея С 20 апреля по 20 декабря в центре перекрыли одну полосу на Лубянском проезде в районе дома 3/4. Перекрытие связано с реконструкцией Политехнического музея и действует круглосуточно.
Инженерные сети С 21 апреля по 20 мая одну полосу перекроют на 6-м проспекте Новогиреева от дома 30А, корпус 2 до 73 дома. Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей.
По 27 апреля закрыта одна полоса на Крестовоздвиженском переулке от дома 4 до пересечения с Воздвиженкой. Ограничения действуют с 01:30 до 05:30 с организацией приоритетного движения. В этом районе прокладывают инженерные сети.
Работы на инженерных сетях также проводят на Знаменской улице. В связи с этим от дома №5 по улице Знаменская до улицы Алымова перекрыли одну полосу и организовали одностороннее движение. Также одну полосу перекрыли на перекрестке Знаменской и Малой Черкизовской.
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