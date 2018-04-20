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На Севере столицы в составе ТПУ «Ховрино» разместится автовокзал
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На Севере столицы в составе ТПУ «Ховрино» разместится автовокзал 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Столичные власти планируют возвести автовокзал в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ховрино» в Северном административном округе столицы. Эту информацию озвучил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
По его словам, Московскому метрополитену предоставлен участок площадью 6,6 га на пересечении ул. Дыбенко и Прибрежного проезда (стройплощадка № 1) для строительства технологической части ТПУ «Ховрино» в рамках масштабного инвестиционного проекта.
«В составе узла появится здание автовокзала площадью 10,4 тыс. кв. метров с залом ожидания, кафе, небольшими торговыми площадями и помещениями для обслуживания автобусов», — сказал К. Тимофеев.
Кроме того, планируется соорудить перроны посадки-высадки пассажиров наземного городского транспорта, отстойно-разворотную площадку междугородних автобусов, отмечает официальный портал столичного стройкомплекса stroi.mos.ru.
Для увеличения пропускной способности дорог в районе станции метро «Ховрино» возведут эстакаду от ул. Дыбенко до Библиотечного проезда и построят боковые проезды вдоль ул. Дыбенко.
Также реконструируют ул. Дыбенко и Прибрежный проезд и обустроят открытую перехватывающую парковку площадью 3 тыс. кв. м.
«В результате на базе станции метро «Ховрино» будет создан полноценный транспортно-пересадочный узел», — подчеркнул глава Москомстройинвеста.
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