На Севере столицы в составе ТПУ «Ховрино» разместится автовокзал

Столичные власти планируют возвести автовокзал в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ховрино» в Северном административном округе столицы. Эту информацию озвучил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев

По его словам, Московскому метрополитену предоставлен участок площадью 6,6 га на пересечении ул. Дыбенко и Прибрежного проезда (стройплощадка № 1) для строительства технологической части ТПУ «Ховрино» в рамках масштабного инвестиционного проекта.

«В составе узла появится здание автовокзала площадью 10,4 тыс. кв. метров с залом ожидания, кафе, небольшими торговыми площадями и помещениями для обслуживания автобусов», — сказал К. Тимофеев.

Кроме того, планируется соорудить перроны посадки-высадки пассажиров наземного городского транспорта, отстойно-разворотную площадку междугородних автобусов, отмечает официальный портал столичного стройкомплекса stroi.mos.ru.

Для увеличения пропускной способности дорог в районе станции метро «Ховрино» возведут эстакаду от ул. Дыбенко до Библиотечного проезда и построят боковые проезды вдоль ул. Дыбенко.

Также реконструируют ул. Дыбенко и Прибрежный проезд и обустроят открытую перехватывающую парковку площадью 3 тыс. кв. м.

«В результате на базе станции метро «Ховрино» будет создан полноценный транспортно-пересадочный узел», — подчеркнул глава Москомстройинвеста.