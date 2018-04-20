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Активные жители Дмитровского определили, как будет выглядеть парк «Вагоноремонт»
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Активные жители Дмитровского определили, как будет выглядеть парк «Вагоноремонт» 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Участвуя в голосовании на портале «Активный гражданин», жители Дмитровского района определили, как будет выглядеть парк «Вагоноремонт». Так, предложенный проект благоустройства поддержали 87,29% участников опроса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Жители Дмитровского района обсудили благоустройство зеленых зон. В САО планируется обновить популярный парк «Вагоноремонт». Здесь появятся детские площадки с игровым оборудованием, беседка, небольшое кафе, спортивная зона с тренажерами, теннисными и шахматными столами и площадкой для игры в городки», — говорится в сообщении на портале.
Отметим, что парк «Вагоноремонт» в Дмитровском располагается по адресу улица Учинская, дом 10. (мю)
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