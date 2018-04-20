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Выбери название первого поезда станции метро «Стрелка» (ГОЛОСОВАНИЕ)
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Выбери название первого поезда станции метро «Стрелка» (ГОЛОСОВАНИЕ) 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Новая станция метро «Стрелка» откроется для нижегородцев 30 апреля. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил жителям выбрать имя первому поезду, который приедет на новую станцию. Напомним, поезд, прибывший на открывшуюся в 2014 году станцию метро «Горьковская» носил название «Минин». ИА «В городе N» предлагает своим читателям принять участие в голосовании за название поезда метро. Будьте оригинальными и успейте поставить галку до 25 апреля. Результаты голосования будут переданы в администрацию Нижнего Новгорода для принятия окончательного решения.
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