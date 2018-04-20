Выбери название первого поезда станции метро «Стрелка» (ГОЛОСОВАНИЕ) 

Новая станция метро «Стрелка» откроется для нижегородцев 30 апреля. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил жителям выбрать имя первому поезду, который приедет на новую станцию. Напомним, поезд, прибывший на открывшуюся в 2014 году станцию метро «Горьковская» носил название «Минин». ИА «В городе N» предлагает своим читателям принять участие в голосовании за название поезда метро. Будьте оригинальными и успейте поставить галку до 25 апреля. Результаты голосования будут переданы в администрацию Нижнего Новгорода для принятия окончательного решения.