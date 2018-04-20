Маршруты двух автобусов в САО изменятся на один день

Маршруты следования автобусов № 175 и № 818 будут изменены 22 апреля в связи с проведением спортивных мероприятий на стадионе «ВЭБ Арена». Об этом сообщает пресс-служба Транспортного комплекса Москвы.

«Только 22 апреля с 14.00 автобусы № 175 будут курсировать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади. Автобусы № 818 будут ходить на двух участках: от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт», от силикатного завода до Песчаной площади», — говорится в сообщении.

Ограничения продлятся до окончания мероприятий. (мю)