Ещё
Маршруты двух автобусов в САО изменятся на один день
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маршруты двух автобусов в САО изменятся на один день 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Маршруты следования автобусов № 175 и № 818 будут изменены 22 апреля в связи с проведением спортивных мероприятий на стадионе «ВЭБ Арена». Об этом сообщает пресс-служба Транспортного комплекса Москвы.
«Только 22 апреля с 14.00 автобусы № 175 будут курсировать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади. Автобусы № 818 будут ходить на двух участках: от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт», от силикатного завода до Песчаной площади», — говорится в сообщении.
Ограничения продлятся до окончания мероприятий. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Собянин: Московские школы признаны одними из лучших в мире В колледже на Вятской пройдет день открытых дверей Благотворительную ярмарку проведут на территории храма в Петровском парке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота280
Безопасность России оказалась под угрозой67
Боевики сдались после ударов ВКС РФ43
Порошенко пригрозил крымчанам66
Шойгу выступил с заявлением по Сирии171
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение