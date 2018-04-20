Более 500 млн руб потратят на благоустройство садовых товариществ москвичей в 2018 г

В текущем году более 500 миллионов рублей планируется израсходовать на благоустройство садовых товариществ, которые принадлежат жителям Москвы , говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Более полумиллиарда рублей из бюджета Москвы будет израсходовано на благоустройство садовых некоммерческих товариществ (СНТ) москвичей в текущем году. Координировать эти работы будет государственное казенное учреждение города Москвы «Развитие московского региона», — сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

По его словам, в этом году планируют построить четыре подъездные дороги, провести около 12 километров линий электропередачи, построить один объект газификации, а также одну плотину. Эти объекты будут создаваться как в ТиНАО, так и на территории Московской и других областей, где есть СНТ москвичей.

Он также отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин уже не раз посещал СНТ москвичей и он всегда чутко реагирует на просьбы горожан-садоводов.

«За пять лет, с 2012 по 2017 включительно, по поручению Сергея Семеновича уже выполнено различных работ по благоустройству и обеспечению СНТ на сумму, превышающую 2,3 миллиарда рублей. В ближайшие два года, в 2019 и 2020, на эти цели планируется потратить еще около 2 миллиардов рублей», — уточнил Жидкин.