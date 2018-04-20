Ещё
Движение в Продольном проезде напротив главного входа ВДНХ будет перекрыто в ближайшие выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение в Продольном проезде напротив главного входа ВДНХ будет перекрыто в ближайшие выходные 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение в Продольном проезде напротив главного входа ВДНХ будет перекрыто 21 и 22 апреля 2018 г., сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «В выходные дни 21 и 22 апреля будет перекрыто автомобильное движение в Продольном проезде. Здесь пройдут работы по прокладке инженерных коммуникаций под проезжей частью. Объехать этот участок можно по проспекту Мира, ул. Сергея Эйзенштейна и другим прилегающим улицам», — сказал П. Бирюков.
Он уточнил, что автомобили не смогут проехать по Продольному проезду с 1:30 субботы до 5:30 понедельника. По словам заммэра, перекрытие необходимо для выполнения работ по прокладке инженерных коммуникаций. Под проезжей частью проложат трубы ливневой канализации, а также кабельные линии электроснабжения и светофорных объектов.
Как напомнили в комплексе городского хозяйства, комплексное благоустройство территории рядом с аркой главного входа на ВДНХ включает Продольный, 1-й и 2-й Поперечный, а также Останкинский проезды. Площадь перед главным парадным входом ВДНХ станет комфортной пешеходной зоной. Тротуары замостят гранитной плиткой серого цвета. Дополнительные контрастные участки создадут с помощью гранита темных оттенков. Здесь также появятся удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, газоны и аллеи. Площадь перед ВДНХ украсят более 300 деревьев. Для автомобилистов будет оборудована парковка более чем на 1,8 тыс. машиномест. Работы также затронут Останкинский проезд и часть Продольного проезда. Здесь изменят размеры проезжей части и обустроят новые переходы и островки безопасности.
Агентство «Москва»: последние новости
Девять ярмарок выходного дня начнут работу в центре Москвы с 20 апреля Московский Кремль закроют для посещения 4-7 и 9 мая МЧС предупредило москвичей о штормовом ветре с порывами до 25 м/с в выходные
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота280
Безопасность России оказалась под угрозой67
Боевики сдались после ударов ВКС РФ43
Порошенко пригрозил крымчанам66
Шойгу выступил с заявлением по Сирии171
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение