Движение в Продольном проезде напротив главного входа ВДНХ будет перекрыто в ближайшие выходные

Движение в Продольном проезде напротив главного входа ВДНХ будет перекрыто 21 и 22 апреля 2018 г., сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков . «В выходные дни 21 и 22 апреля будет перекрыто автомобильное движение в Продольном проезде. Здесь пройдут работы по прокладке инженерных коммуникаций под проезжей частью. Объехать этот участок можно по проспекту Мира, ул. Сергея Эйзенштейна и другим прилегающим улицам», — сказал П. Бирюков.

Он уточнил, что автомобили не смогут проехать по Продольному проезду с 1:30 субботы до 5:30 понедельника. По словам заммэра, перекрытие необходимо для выполнения работ по прокладке инженерных коммуникаций. Под проезжей частью проложат трубы ливневой канализации, а также кабельные линии электроснабжения и светофорных объектов.

Как напомнили в комплексе городского хозяйства, комплексное благоустройство территории рядом с аркой главного входа на ВДНХ включает Продольный, 1-й и 2-й Поперечный, а также Останкинский проезды. Площадь перед главным парадным входом ВДНХ станет комфортной пешеходной зоной. Тротуары замостят гранитной плиткой серого цвета. Дополнительные контрастные участки создадут с помощью гранита темных оттенков. Здесь также появятся удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, газоны и аллеи. Площадь перед ВДНХ украсят более 300 деревьев. Для автомобилистов будет оборудована парковка более чем на 1,8 тыс. машиномест. Работы также затронут Останкинский проезд и часть Продольного проезда. Здесь изменят размеры проезжей части и обустроят новые переходы и островки безопасности.