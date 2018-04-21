Движение перекрыто на трех проездах в Останкинском районе до утра 23 апреля из-за благоустройства ВДНХ

«Полное перекрытие движения в связи с проведением работ по благоустройству ВДНХ введено до 5:30 23 апреля в Продольном проезде от 2-го Поперечного проезда до Останкинского проезда и в 1-м Поперечном проезде от проспекта Мира до пересечения с Продольным проездом», — говорится в сообщении.

Кроме того, по указанной причине до 5:30 23 апреля полное перекрытие движения с пропуском городского транспорта введено в Продольном проезде до пересечения со 2-м Поперечным проездом и во 2-м Поперечном проезде от проспекта Мира до пересечения с Продольным проездом.