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Движение перекрыто на трех проездах в Останкинском районе до утра 23 апреля из-за благоустройства ВДНХ
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Движение перекрыто на трех проездах в Останкинском районе до утра 23 апреля из-за благоустройства ВДНХ 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Полное перекрытие движения в связи с проведением работ по благоустройству ВДНХ введено до 5:30 23 апреля в Продольном проезде от 2-го Поперечного проезда до Останкинского проезда и в 1-м Поперечном проезде от проспекта Мира до пересечения с Продольным проездом», — говорится в сообщении.
Кроме того, по указанной причине до 5:30 23 апреля полное перекрытие движения с пропуском городского транспорта введено в Продольном проезде до пересечения со 2-м Поперечным проездом и во 2-м Поперечном проезде от проспекта Мира до пересечения с Продольным проездом.
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