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В аэропорту Шереметьево открылась фотовыставка
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В аэропорту Шереметьево открылась фотовыставка «Бессмертный полк мира» 

RT на русском 59 минут назад
Фото: ТАСС
На территории международного аэропорта Шереметьево в терминале E открылась фотовыставка «Бессмертный полк мира».
На уникальных кадрах запечатлены потомки солдат Второй Мировой войны, которые участвовали в шествии Бессмертного полка в Москве в 2015—2017 годах, сообщает пресс-служба Оргкомитета по подготовке международного шествия Бессмертного полка.
Пассажиры Шереметьева также смогут ознакомиться с выдержками из резолюции международной конференции «Противодействие героизации нацизма и неонацизма», которая прошла в Женеве на полях 37-ой сессии совета по правам человека ООН.
«В 2016 году стартовал Народный проект «Установления судеб пропавших без вести защитников Отечества», цель которого — содействие установлению судеб всех пропавших без вести защитников Отечества, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. В этом году Рязанская область стала пилотным регионом по реализации Народного проекта, где в ближайшее время будут разработаны основы государственной политики», — рассказала заместитель председателя Оргкомитета Елена Калгина.
Выставка организована Региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк — Москва» совместно с аэропортом при поддержке Оргкомитета по подготовке международного шествия Бессмертный полк.
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в двух городах Швейцарии.
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