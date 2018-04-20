Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена

В Москве завершили реконструкцию коллекторного комплекса «Зарядье»

Комплексная реконструкция коллекторного комплекса "Зарядье" завершена в Москве , сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ столицы в пятницу.

"Завершилась комплексная реконструкция одного из старейших коллекторных комплексов столицы — комплекса "Зарядье", — говорится в сообщении.

Объект из пяти коллекторов находится под территорией парка "Зарядье", совокупная длина этой коллекторной системы превышает 5 километров.

Во время реконструкции на всем протяжении подземного объекта металлоконструкции были заменены на современные, усилены плиты перекрытий, переходные мостики, а также обновлены дренажные и насосные системы, установлено новое оборудование, в том числе датчики охранно-пожарной сигнализации, контроля газовоздушной среды, диспетчерского управления.

Реконструктивные работы также коснулись наземных сооружений коллекторов.

По словам руководителя первого эксплуатационного района ГУП "Москоллектор" Игоря Арькова, стилистически новые конструкции вентиляционных шахт полностью соответствуют всему современному облику "Зарядья" и его богатой истории.