Ещё
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России начнут летать стоя
В России начнут летать стоя

В Москве завершили реконструкцию коллекторного комплекса «Зарядье» 

РИА Новости 2 часа назад
Комплексная реконструкция коллекторного комплекса "Зарядье" завершена в Москве, сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ столицы в пятницу.
"Завершилась комплексная реконструкция одного из старейших коллекторных комплексов столицы — комплекса "Зарядье", — говорится в сообщении.
Объект из пяти коллекторов находится под территорией парка "Зарядье", совокупная длина этой коллекторной системы превышает 5 километров.
Во время реконструкции на всем протяжении подземного объекта металлоконструкции были заменены на современные, усилены плиты перекрытий, переходные мостики, а также обновлены дренажные и насосные системы, установлено новое оборудование, в том числе датчики охранно-пожарной сигнализации, контроля газовоздушной среды, диспетчерского управления.
Реконструктивные работы также коснулись наземных сооружений коллекторов.
По словам руководителя первого эксплуатационного района ГУП "Москоллектор" Игоря Арькова, стилистически новые конструкции вентиляционных шахт полностью соответствуют всему современному облику "Зарядья" и его богатой истории.
РИА Новости: последние новости
Посещение Кремля органичат с 4 по 9 мая Более 50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня в Москве В Москве проведут более 80 бесплатных занятий по информационным технологиям
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей402
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора49
«Весь салон залит кровью»143
Путин инициировал важное совещание337
В России может резко подорожать сотовая связь89
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение