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В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на воскресенье
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В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на воскресенье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве на воскресенье, 22 апреля, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.
"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится на сайте Гидрометцентра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность.
Кроме того, в столичном главке МЧС предупредили о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.
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