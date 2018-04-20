Станция «Рассказовка» столичного метро откроется виртуальная библиотека

Станция «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии, которая построена в стиле читального зала, будет работать как QR-библиотека, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Пространство станции «Рассказовка» оформлено в виде читального зала общественной библиотеки. Путевые стены выглядят как полка с книгами — увеличенными копиями изданий, которые есть в коллекции практически каждой семьи. А несущие колонны задекорированы под шкафы картотеки. На декоративных ящиках размещены QR-коды, с помощью которых можно будет скачать любимые произволения русских писателей», — сказал Хуснуллин.

Для использования библиотеки достаточно открыть на своем гаджете программу, считывающую QR-коды, направить камеру на код и получить ссылку, которая в автоматическом режиме начнет загружать книгу.

«Всего в этой виртуальной библиотеке содержится более 2,5 тысяч произведений», — утверждает Марат Хуснуллин.

Станция «Рассказовка» откроется уже летом этого года.