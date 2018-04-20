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Станция «Рассказовка» столичного метро откроется виртуальная библиотека
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Станция «Рассказовка» столичного метро откроется виртуальная библиотека 

Ридус 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Станция «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии, которая построена в стиле читального зала, будет работать как QR-библиотека, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Пространство станции «Рассказовка» оформлено в виде читального зала общественной библиотеки. Путевые стены выглядят как полка с книгами — увеличенными копиями изданий, которые есть в коллекции практически каждой семьи. А несущие колонны задекорированы под шкафы картотеки. На декоративных ящиках размещены QR-коды, с помощью которых можно будет скачать любимые произволения русских писателей», — сказал Хуснуллин.
Для использования библиотеки достаточно открыть на своем гаджете программу, считывающую QR-коды, направить камеру на код и получить ссылку, которая в автоматическом режиме начнет загружать книгу.
«Всего в этой виртуальной библиотеке содержится более 2,5 тысяч произведений», — утверждает Марат Хуснуллин.
Станция «Рассказовка» откроется уже летом этого года.
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