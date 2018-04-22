В воскресенье в столице ожидаются похолодание и небольшие осадки

МОСКВА , 22 апреля. / ТАСС /. Похолодание до 3-5 градусов после почти 20 в субботу и небольшие осадки ожидаются в столичном регионе в воскресенье. Повторения субботнего шторма Гидрометцентр на своем сайте не прогнозирует.

В Москве температура не поднимется выше 5-7 градусов, по области ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Во всем регионе обещают небольшие осадки, возможен мокрый снег.