Порывистый ветер и гроза ожидаются в Москве в субботу 

Пасмурная погода, кратковременные дожди и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду прогнозируются в Москве завтра, во второй половине дня не исключена гроза, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. При этом днем воздух может прогреться до плюс 17 градусов. В Подмосковье ветер будет сильнее, его порывы могут достигать 25 м с. Спасатели рекомендуют жителям региона во время непогоды находиться дома. Запрещается пользоваться лифтом. Если сильный ветер застанет кого-то на улице, не следует прятаться от стихии около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и под деревьями.