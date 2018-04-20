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Между Химками и Москвой хотят запустить речные трамваи
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Между Химками и Москвой хотят запустить речные трамваи 

Ведомости 1 час назад
Согласно проекту, водный транспорт должен связать район старых Химок и московский район Левобережный. Предполагается, что маршрута будет два: «Маяк — Северный речной вокзал» и «Парк „Экоберег“ — Парк имени Льва Толстого». Возле причалов будут оборудованы перехватывающие парковки, говорится в сообщении строительной компании ОАО «Маяк», специалисты которой принимают участие в разработке проекта по запуску речного маршрута.
Помимо представителей стройкомпании в экспертную группу вошли представители администрации Химок, профильных министерств региона.
Авторы проекта уверены, что запуск водного транспорта существенно сократит путь от Москвы до Химок. К тому же такой способ решения транспортной проблемы Химок оказывается намного дешевле, нежели строительство станции метро, которую пришло бы соединять с общей системой метрополитена с помощью метромоста через каналом им. Москвы.
Озвученные ранее планы по строительству «легкого метро» до м. «Планерная» также пока не нашли своего продолжения в реальности.
Предполагается, что на водном маршруте будут работать пассажирские суда отечественного производства.
Общественный водный транспорт существовал в Москве с 1923 до 2006 г., а затем пассажирские перевозки были прекращены.
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