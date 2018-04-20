Пенсионер получил ушибы и растяжение в результате падения на пути на станции метро «Маяковская»

Пожилой мужчина упал на пути на станции метро «Маяковская» зеленой ветки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 11:23 на станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии 83-летний москвич упал на жесткий путь. Заметив данную ситуацию, очевидцы оказали ему помощь, чтобы подняться обратно», — сообщил А. Мышляев.

По его словам, прибывшие на место сотрудники УВД на Московском метрополитене провели опрос свидетелей, в результате чего было установлено, что пострадавший упал по собственной неосторожности. «Опрос потерпевшего показал, что мужчина ехал из поликлиники, у него закружилась голова, после чего он по неосторожности упал», — пояснил А. Мышляев.

Уточняется, что во время инцидента поезда в тоннеле не было, жизни пенсионера ничего не угрожало. Потерпевшему был вызван наряд «скорой помощи», медики констатировали у него ушибы и растяжение и оказали необходимую первую помощь.

«Происшествие не повлияло в целом на движение на Замоскворецкой линии. Все службы работают в обычном режиме», — заключил А. Мышляев.