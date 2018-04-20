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Пенсионер получил ушибы и растяжение в результате падения на пути на станции метро «Маяковская»
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Пенсионер получил ушибы и растяжение в результате падения на пути на станции метро «Маяковская» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Пожилой мужчина упал на пути на станции метро «Маяковская» зеленой ветки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
«Около 11:23 на станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии 83-летний москвич упал на жесткий путь. Заметив данную ситуацию, очевидцы оказали ему помощь, чтобы подняться обратно», — сообщил А. Мышляев.
По его словам, прибывшие на место сотрудники УВД на Московском метрополитене провели опрос свидетелей, в результате чего было установлено, что пострадавший упал по собственной неосторожности. «Опрос потерпевшего показал, что мужчина ехал из поликлиники, у него закружилась голова, после чего он по неосторожности упал», — пояснил А. Мышляев.
Уточняется, что во время инцидента поезда в тоннеле не было, жизни пенсионера ничего не угрожало. Потерпевшему был вызван наряд «скорой помощи», медики констатировали у него ушибы и растяжение и оказали необходимую первую помощь.
«Происшествие не повлияло в целом на движение на Замоскворецкой линии. Все службы работают в обычном режиме», — заключил А. Мышляев.
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