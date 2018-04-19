Погода в Москве начнется улучшаться со следующей недели

Предстоящие выходные в Москве будут ветреными, с дождем и снегом, но со следующей недели погода начнет улучшаться. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«В выходные активный циклон с северо-запада принесет в столичный регион ветреную погоду с дождями. Субботнее потепление в воскресенье сменится существенным похолоданием», — говорится в сообщении.

Так, в субботу ночью местами пройдет небольшой дождь, ветер местами усилится до 15 м/с. Днем пройдут умеренные дожди на фоне северо-западного ветра 7-12 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с. Днем 21 апреля температура в Москве повысится до плюс 15-17 градусов. В воскресенье, 22 апреля, еще будет ветрено, ночью сохранятся порывы северо-западного ветра до 17-22 м/с, пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, минимальная температура составит плюс 3-5 градусов. Днем в столице будет не выше 6-8 градусов тепла. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

«В начале новой недели погода постепенно начнет улучшаться: на фоне роста атмосферного давления ветер ослабеет, пройдут небольшие кратковременные осадки, понемногу станет теплее. В понедельник, 23 апреля, ночью похолодает до минус 4— плюс градуса, днем ожидается плюс 7-12 градусов. Во вторник, 24 апреля, ночью прогнозируется минус 2 плюс 3 градуса, днем плюс 9-14 градусов», — уточнили в Гидрометцентре.