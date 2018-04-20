Ховринская больница не попала в программу реновации жилфонда Москвы

В программу реновации жилищного фонда Москвы не включили Ховринскую больницу, на ее месте планируется развитие общественно-жилой застройки, сообщила журналистам в пятницу. председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что общая площадь двух зданий больницы — девятиэтажного и двухэтажного — превышает 53 тысячи квадратных метров. Суммарная площадь земельных участков составляет примерно 24 тысячи квадратных метров.

«На месте Ховринской больницы планируется развитие общественно-жилой застройки, но район Ховрино не вошел в реновацию. Все будет зависеть от решения жителей», — сказал Княжевская.

Она также отметила, что соседний район примыкает к территории Ховринской больницы, и есть дома, которые попали в реновацию. Переселение жителей будет выполнено в рамках района.