Ховринская больница не попала в программу реновации жилфонда Москвы 

В программу реновации жилищного фонда Москвы не включили Ховринскую больницу, на ее месте планируется развитие общественно-жилой застройки, сообщила журналистам в пятницу. председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что общая площадь двух зданий больницы — девятиэтажного и двухэтажного — превышает 53 тысячи квадратных метров. Суммарная площадь земельных участков составляет примерно 24 тысячи квадратных метров.
«На месте Ховринской больницы планируется развитие общественно-жилой застройки, но район Ховрино не вошел в реновацию. Все будет зависеть от решения жителей», — сказал Княжевская.
Она также отметила, что соседний район примыкает к территории Ховринской больницы, и есть дома, которые попали в реновацию. Переселение жителей будет выполнено в рамках района.
Программа реновации столичного жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом. В течение 2018 года департамент градостроительной политики планирует ввести в эксплуатацию 30 новых зданий для переселения жителей столицы.