Новый музей транспорта откроют в столице 

Столичные власти поддержали инициативу ГУП «Мосгортранс», таксомоторных и частных предприятий перевозчиков создать большой московский музей транспорта на базе старого трамвайно-троллейбусного депо.
Об этом сообщил журналистам заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. В будущем музее создадут большую экспозицию, которая посвящена городскому транспорту и его истории. — Мы постараемся, чтобы экспозиция там постоянно менялась и обновлялась. Надеемся, что и другие города России и Европы, у которых есть такие музеи, смогут поставлять нам свои образцы. Мы хотим, чтобы там было все, что связано с общественным транспортом, начиная с билетов и заканчивая подвижным составом, — сказал Максим Ликсутов.
Также продолжится работа по формированию коллекции трамваев Москвы. Максим Ликсутов добавил, что создание музея транспорта может занять несколько лет.