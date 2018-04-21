Ещё
Новый музей транспорта откроют в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый музей транспорта откроют в столице 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичные власти поддержали инициативу ГУП «Мосгортранс», таксомоторных и частных предприятий перевозчиков создать большой московский музей транспорта на базе старого трамвайно-троллейбусного депо.
Об этом сообщил журналистам заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. В будущем музее создадут большую экспозицию, которая посвящена городскому транспорту и его истории. — Мы постараемся, чтобы экспозиция там постоянно менялась и обновлялась. Надеемся, что и другие города России и Европы, у которых есть такие музеи, смогут поставлять нам свои образцы. Мы хотим, чтобы там было все, что связано с общественным транспортом, начиная с билетов и заканчивая подвижным составом, — сказал Максим Ликсутов.
Также продолжится работа по формированию коллекции трамваев Москвы. Максим Ликсутов добавил, что создание музея транспорта может занять несколько лет.
Вечерняя Москва: последние новости
Опубликован график отключений горячей воды летом в Москве Нас ждет рекордный год. Строители обещают построить 21 станцию в течение 2018-го Ярмарки выходного дня заработали на территории Москвы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство28
Скончалась Нина Дорошина170
В Сети всплыли эротические фото Собчак176
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили36
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни67
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение