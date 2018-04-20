В нижегородском метро прошел тестовый поезд от станции «Московская» до станции «Стрелка»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. / ТАСС /. Тестовый поезд прошел в нижегородском метро от станции «Московская» до станции «Стрелка», открытие которой ожидается в следующем месяце. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути. Открытие новой станции позволит нижегородцам комфортно добираться до парка на Стрелке, проводить там свой досуг, а также открывает новые возможности для развития самого метрополитена, в сторону станции «Волга» и Сормовского района", — приводит пресс-служба слова врио Нижегородской области Глеба Никитина , который стал одним из пассажиров тестового поезда.

По информации пресс-службы, в тестовом режиме дорога по тоннелю заняла около четырех минут, ожидается, что в обычном режиме поезд будет ехать быстрее. Отмечается, что перед сдачей в эксплуатацию новой станции и перегона метро специалисты еще неоднократно протестируют все системы безопасности.

Как отметил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов , специалисты дают разные прогнозы об изменении пассажиропотока подземки с введением в эксплуатацию станции — вплоть до увеличения количества пассажиров на 30%. «В первую очередь мы понимаем, что эта станция для жителей Мещеры. Нижегородцы, живущие в этом микрорайоне, прекрасно знают, какие пробки здесь возникают в часы пик. Запуск этой станции заметно сократит путь для тех, кто едет в верхнюю часть города», — подчеркнул он.

Продление Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена началось весной 2015 года. На сегодняшний день уже подписано две трети от общего количества актов приемки выполненных работ. В мае новая станция нижегородского метро откроется для пассажиров.