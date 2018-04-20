Ещё
В нижегородском метро прошел тестовый поезд от станции «Московская» до станции «Стрелка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России начнут летать стоя
В России начнут летать стоя

В нижегородском метро прошел тестовый поезд от станции «Московская» до станции «Стрелка» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Тестовый поезд прошел в нижегородском метро от станции «Московская» до станции «Стрелка», открытие которой ожидается в следующем месяце. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального правительства.
"Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути. Открытие новой станции позволит нижегородцам комфортно добираться до парка на Стрелке, проводить там свой досуг, а также открывает новые возможности для развития самого метрополитена, в сторону станции «Волга» и Сормовского района", — приводит пресс-служба слова врио Нижегородской области Глеба Никитина, который стал одним из пассажиров тестового поезда.
По информации пресс-службы, в тестовом режиме дорога по тоннелю заняла около четырех минут, ожидается, что в обычном режиме поезд будет ехать быстрее. Отмечается, что перед сдачей в эксплуатацию новой станции и перегона метро специалисты еще неоднократно протестируют все системы безопасности.
Как отметил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, специалисты дают разные прогнозы об изменении пассажиропотока подземки с введением в эксплуатацию станции — вплоть до увеличения количества пассажиров на 30%. «В первую очередь мы понимаем, что эта станция для жителей Мещеры. Нижегородцы, живущие в этом микрорайоне, прекрасно знают, какие пробки здесь возникают в часы пик. Запуск этой станции заметно сократит путь для тех, кто едет в верхнюю часть города», — подчеркнул он.
Продление Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена началось весной 2015 года. На сегодняшний день уже подписано две трети от общего количества актов приемки выполненных работ. В мае новая станция нижегородского метро откроется для пассажиров.
ТАСС: последние новости
Кремль в начале мая временно закроют для туристов в связи с рядом мероприятий Поезда "Москва" начнут курсировать еще на четырех линиях столичного метро В Москве пройдут лекции об истории роботов, соцсетях и получении госулуг через интернет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей402
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора49
«Весь салон залит кровью»143
Путин инициировал важное совещание337
В России может резко подорожать сотовая связь89
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение