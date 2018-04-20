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Тестовый поезд прибыл на станцию метро «Стрелка»
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Тестовый поезд прибыл на станцию метро «Стрелка» 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Тестовый поезд прибыл на новую станцию нижегородского метро «Стрелка» ночью 20 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на нем проехал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Дорога от станции «Московская» до «Стрелки» заняла около четырех минут. После того, как новая станция будет открыта, жители микрорайона Мещерское озеро смогут доезжать до железнодорожного вокзала еще быстрее, так как сейчас поезд двигался лишь в пробном режиме. Специалисты обещают, что реальная рабочая скорость поездов на данном отрезке метрополитена окажется выше.
«Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути», — отметил глава региона по итогам поездки. Прибыв на станцию «Стрелка», он провел здесь совещание по вопросам окончания строительства. В настоящий момент рабочие осуществляют обратную засыпку котлованов, чистовую отделку стен и монтаж инженерных систем. Уже подписано две трети от общего количества актов приемки выполненных работ.
На следующем этапе планируется получить заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, и к 30 апреля «Стрелку» обещают открыть для нижегородцев.
Напомним, нижегородцы сами выберут имя первому поезду на станции метро «Стрелка».
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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