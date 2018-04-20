Кино-телецентр «Красная звезда» планируют построить на 1-й Рыбинской улице

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы , возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 19 апреля 2018 года, одобрила проект планировки территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом, проездом № 3898, полосой отвода Московской железной дороги района Сокольники, для дальнейшего вынесения на публичные слушания.

Проект планировки охватывает площадь в 14,7 гектар. Реорганизации подлежит участок площадью 3,7 гектар по адресу:1-я Рыбинская улица, владение 1. На нем предполагается строительство кино-телецентра ОАО «ТО „Красная звезда“ и автомобильного центра с комплексом сопутствующих услуг. Суммарная поэтажная площадь телецентра составит 17 900 квадратных метров, автоцентра — 55 400 квадратных метров.