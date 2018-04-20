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Кино-телецентр «Красная звезда» планируют построить на 1-й Рыбинской улице
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Кино-телецентр «Красная звезда» планируют построить на 1-й Рыбинской улице 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве 48 минут назад
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 19 апреля 2018 года, одобрила проект планировки территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом, проездом № 3898, полосой отвода Московской железной дороги района Сокольники, для дальнейшего вынесения на публичные слушания.
Проект планировки охватывает площадь в 14,7 гектар. Реорганизации подлежит участок площадью 3,7 гектар по адресу:1-я Рыбинская улица, владение 1. На нем предполагается строительство кино-телецентра ОАО «ТО „Красная звезда“ и автомобильного центра с комплексом сопутствующих услуг. Суммарная поэтажная площадь телецентра составит 17 900 квадратных метров, автоцентра — 55 400 квадратных метров.
»Реализация проекта позволит создать почти 1 500 новых рабочих мест», — добавил Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Константин Тимофеев.
Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве: последние новости
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