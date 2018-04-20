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Интервалы между поздними вечерними электричками на участке Москва — Крюково сократятся с 30 апреля
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Интервалы между поздними вечерними электричками на участке Москва — Крюково сократятся с 30 апреля 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
С 30 апреля новый пригородный поезд № 6206 Москва — Крюково будет отправляться с Ленинградского вокзала в 23:59 по рабочим дням. Благодаря этому уменьшится интервал между другими поздними электричками, отправляющимися в 23:42 и 0:38. Для назначения нового поезда с 30 апреля будет отменена невостребованная у пассажиров электричка № 6386 Москва — Крюково. Сейчас она отправляется с Ленинградского вокзала в 22:25 по рабочим дням, а ближайшие к ней электрички — в 22:14 и 22:36.
«Назначение нового пригородного поезда в период увеличенного вечернего интервала — логичный шаг для создания более комфортных условий для пассажиров, добирающихся домой в позднее время. При этом отмена менее востребованной электрички не создаст проблем, ведь с 22 до 23 часов интервал останется в пределах 10-20 минут» — рассказала начальник отдела организации обслуживания пассажиров АО «МТ ППК» Юлия Бузина.
Подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».
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