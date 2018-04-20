Более 120 дополнительных поездов дальнего следования из Москвы назначено 27 апреля-11 мая

Более 120 дополнительных поездов дальнего следования, которые будут отправляться с московских вокзалов, назначено в период с 27 апреля по 11 мая 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Накануне майских праздников, учитывая возрастающее количество пассажиров, желающих отправиться в дорогу, московские железнодорожники стремятся максимально увеличить количество мест, предоставляемых в поездах дальнего следования. Так, назначаются дополнительные поезда, которые будут отправляться с московских вокзалов с 27 апреля по 11 мая. Всего в этот период в расписание внесено 124 дополнительных состава, в том числе на Первомай — 70 и на День Победы — 16 дополнительных поездов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, пик перевозок ожидается 28, 29 апреля и 3 мая. «В эти дни с московских вокзалов отправится максимальное количество поездов, причем существенная их часть — дополнительные. Так, 28 апреля с московских вокзалов уйдет 175 поездов, из которых 40 — дополнительных, а 29 апреля — 159 поездов, из них дополнительных — 27, 3 мая — 149 поездов, из них 17 дополнительных. На 9 мая назначено 142 поезда, из них 10 дополнительных составов», — указано в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество поездов отправится с Казанского вокзала: отсюда в предпраздничные дни с 27 по 29 апреля отправятся в рейсы 163 поезда, из которых 37 дополнительных, а 3 и 9 мая — по 50 поездов в день. С Курского, Ярославского и Павелецкого вокзалов наибольшее количество поездов отправятся 27 и 28 апреля — 20 и 31 поезд соответственно.