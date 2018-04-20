Нижегородский губернатор Никитин протестировал работу новой линии метро

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости . Тестовые мероприятия прошли на новой линии метрополитена, строящейся в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу, на первом поезде проехал губернатор региона Глеб Никитин , сообщила пресс-служба правительства области.

В пресс-службе пояснили, что тестовые мероприятия прошли в ночь с четверга на пятницу, поезд проехал один перегон — от станции «Московская» до новой станции «Стрелка», дорога в тоннеле заняла около 4 минут.

"Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути. Открытие новой станции позволит нижегородцам комфортно добираться до парка на «Стрелке», проводить там свой досуг, а также даст новые возможности для развития самого метрополитена в сторону станции «Волга» и Сормовского района", — приводит слова Никитина пресс-служба.

Пробный запуск поезда — необходимый этап перед сдачей в эксплуатацию перегона и новой станции метро. Прежде чем открыть станцию для пассажиров, специалистам предстоит неоднократно протестировать все системы безопасности, добавили в пресс-службе.

На самой станции и на строительных площадках работы вышли на финишную прямую: строители проводят обратную засыпку котлованов, заканчивают чистовую отделку стен и монтаж инженерных систем, в том числе завершается установка автоматики управления движения поездов и система антитеррора. Уже подписано две трети от общего количества актов приемки выполненных работ.

Следующим этапом после завершения работ станет получение заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, за которым последует ввод станции в эксплуатацию.

Другие новости региона читайте здесь >>