Станцию метро в Петербурге закрыли на час из‐за подозрительного предмета 

Утром 20 апреля жители Санкт‐Петербурга обратили внимание на подозрительный предмет на станции метро «Старая деревня». Чтобы его проверить, на место приехали омоновцы, а саму платформу закрыли на час, сообщил сайт «Комсомольская правда».
По словам пассажиров, предмет, из-за которого случился переполох, напоминал упакованный в чехол спальный мешок.
Пока специалисты осматривали подозрительную находку, горожан просили пользоваться наземным транспортом. Примерно с 07:09 до 08:12 поезда проезжали станцию без остановок.
В итоге ничего опасного сотрудники ОМОН не обнаружили. В настоящее время все станции работают в штатном режиме.
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