Станцию метро в Петербурге закрыли на час из‐за подозрительного предмета

Утром 20 апреля жители Санкт‐Петербурга обратили внимание на подозрительный предмет на станции метро «Старая деревня». Чтобы его проверить, на место приехали омоновцы, а саму платформу закрыли на час, сообщил сайт «Комсомольская правда».

По словам пассажиров, предмет, из-за которого случился переполох, напоминал упакованный в чехол спальный мешок.

Пока специалисты осматривали подозрительную находку, горожан просили пользоваться наземным транспортом. Примерно с 07:09 до 08:12 поезда проезжали станцию без остановок.

В итоге ничего опасного сотрудники ОМОН не обнаружили. В настоящее время все станции работают в штатном режиме.