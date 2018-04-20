В ЮЗАО начали работать ярмарки выходного дня

Москве стартовал сезон ярмарок выходного дня, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

«20 апреля в столице начали работать ярмарки выходного дня. Сейчас представлен урожай, в основном, прошлого года, хотя на прилавках можно найти и парниковую продукцию, которая созрела уже в южных регионах нашей страны», — сказал Алексей Немерюк.

Ярмарки работают с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00.

В ЮЗАО будут работать двенадцать площадок по следующим адресам:

— улица Малая Юшуньская, владение 1;

— улица Гарибальди, владение 4;

— улица Академика Челомея, владение 8, корпус 1;

— улица Обручева, владение 11;

— улица Профсоюзная, владение 102;

— улица Теплый Стан, владение 10;

— улица Южнобутовская, владение 50, корпус 4;

— улица Тарусская, владение 14;

— бульвар Дмитрия Донского, владение 17;

— улица Шверника, владение 19;

— улица Маршала Савицкого, владение 12;

— Вокзальная площадь в Южном Бутове.

Также на каждой ярмарке появится специальное торговое место для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые хотели бы продавать собственный урожай.