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В ЮЗАО начали работать ярмарки выходного дня
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В ЮЗАО начали работать ярмарки выходного дня 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В Москве стартовал сезон ярмарок выходного дня, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«20 апреля в столице начали работать ярмарки выходного дня. Сейчас представлен урожай, в основном, прошлого года, хотя на прилавках можно найти и парниковую продукцию, которая созрела уже в южных регионах нашей страны», — сказал Алексей Немерюк.
Ярмарки работают с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00.
В ЮЗАО будут работать двенадцать площадок по следующим адресам:
— улица Малая Юшуньская, владение 1;
— улица Гарибальди, владение 4;
— улица Академика Челомея, владение 8, корпус 1;
— улица Обручева, владение 11;
— улица Профсоюзная, владение 102;
— улица Теплый Стан, владение 10;
— улица Южнобутовская, владение 50, корпус 4;
— улица Тарусская, владение 14;
— бульвар Дмитрия Донского, владение 17;
— улица Шверника, владение 19;
— улица Маршала Савицкого, владение 12;
— Вокзальная площадь в Южном Бутове.
Также на каждой ярмарке появится специальное торговое место для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые хотели бы продавать собственный урожай.
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