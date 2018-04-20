Синоптики: Пятница станет последним теплым днем на неделе с 16 по 22 апреля

Уже в субботу, 21 апреля, на погоду столичного региона начнет оказывать влияние атлантический циклон.

По информации синоптиков, пятница станет последним погожим днем на неделе с 16 по 22 апреля.

— Уже в субботу на погоду столичного региона начнет оказывать влияние атлантический циклон. Ночью облаков станет больше, местами пройдут небольшие дожди. Под утро в столице плюс пять-семь, в области — плюс три-шесть. Днем облачно, временами дождь, плюс 16-18 в центре, 13-16 в области, — сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

Синоптики предупреждают об усилении ветра до шести-одиннадцати метров в секунду. При этом ожидается падение атмосферного давления до 730 миллиметров ртутного столба. В ночь на 22 апреля по территории столичного региона пройдет холодный атмосферный фронт, что может сопровождаться дождями и мокрым снегом (подробнее…).

Температура воздуха в воскресенье составит плюс четыре-шесть градусов по Цельсию в Москве , плюс два-семь градусов по области. Давление начнет расти, но останется ниже нормы.

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