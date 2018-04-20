Количество поездов «Москва» в метро увеличится

Поезда «Москва» начнут курсировать еще на четырех линиях столичного метро

Максим Ликсутов. Поезда нового поколения со сквозным проходом "Москва" запустят еще на четырех линиях столичной подземки, сообщил журналистам заммэра Москвы

"В 2017 году на Таганско-Краснопресненскую линию вышли 33 поезда, в первом квартале 2018 года — еще 10 поездов. До конца 2018 года ожидается поставка 23 составов. Также поезда выйдут на Филевскую, Калужско-Рижскую, Кожуховскую и Сокольническую линии", — сказал он.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на поставку 594 вагонов новой серии.

Поезда нового поколения "Москва" вместительнее, они оснащены более широкими дверными проемами со световой и звуковой индикацией, современными системами кондиционирования и обеззараживания воздуха.

В поездах есть сквозные проходы между вагонами и установлены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.