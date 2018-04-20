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Количество поездов «Москва» в метро увеличится
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Поезда «Москва» начнут курсировать еще на четырех линиях столичного метро 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Поезда нового поколения со сквозным проходом "Москва" запустят еще на четырех линиях столичной подземки, сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"В 2017 году на Таганско-Краснопресненскую линию вышли 33 поезда, в первом квартале 2018 года — еще 10 поездов. До конца 2018 года ожидается поставка 23 составов. Также поезда выйдут на Филевскую, Калужско-Рижскую, Кожуховскую и Сокольническую линии", — сказал он.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на поставку 594 вагонов новой серии.
Поезда нового поколения "Москва" вместительнее, они оснащены более широкими дверными проемами со световой и звуковой индикацией, современными системами кондиционирования и обеззараживания воздуха.
В поездах есть сквозные проходы между вагонами и установлены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.
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