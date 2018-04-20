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Тактильный сад появится в Рязанском районе
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Тактильный сад появится в Рязанском районе Москвы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Тактильный сад "Шестое чувство" появится в Рязанском районе столицы. Его сделают ориентированным на людей с ограниченными возможностями, сообщает Агентство "Москва".
Сад будет располагаться в 4-м Вешняковском проезде, дом № 1, корпус 1, на территории в 3 тысячи квадратных метров. Его разделят на несколько тематических зон, что позволит посетителям ощутить ароматы разных экосистем России.
Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, маршрут спланируют так, чтобы у посетителей с ограниченными возможностями зрения формировались в сознании образы и очертания сада, которого они не могут увидеть.
В парке установят тактильные таблички с описанием каждой зоны, чтобы посетителям было удобно знакомиться с разновидностями растений.
Зона "Природа России" будет состоять из растений, характерных для средней полосы, таежного края, степной зоны, пустыни, тундры и субтропического пояса. В зоне "Огород" высадят популярные овощные культуры, а в зоне "Аптекарский огород" — лекарственные и эфирно-масличные культуры.
В саду создадут миксбордер — цветник из декоративных кустарников, разнообразных злаков и луговых цветов, включающий композицию с каменистым ручьем.
В планах также разбить аромасад, где будут представлены лекарственно-пряные травы, установить беседку для проведения мастер-классов и скамейки.
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