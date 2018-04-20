Экраны появились в вагонах поездов на «синей» ветке московского метро

Экраны появились в вагонах поездов, курсирующих по Арбатской-Покровской линии Московского метрополитена, передает в пятницу корреспондент РИАМО

В каждом вагоне установлены по четыре экрана. Они расположены справа либо слева от дверей. Диагональ инфопанелей составляет около 60 сантиметров, внизу на них нанесен логотип столичной подземки. В настоящий момент экраны не подключены.

Ранее LCD-экраны с touch-схемами были замечены в поездах на Сокольнической линии, а также в поездах нового поколения «Москва» на Таганско-Краснопресненской линии.